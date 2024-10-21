Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde Karşıyaka’ya deplasmanda 107-81’lik skorla yenilen Mersin Spor Kulübü’nün (MSK) başantrenörü Can Sevim, "İlk yari hücum ile maça tutunsak da maç boyunca gereken savunma performansını gösteremedik" dedi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin yeni ekiplerinden MSK, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket galibiyetle başladığı yeni sezonda, ikinci maçında da Aliağa Petkim engelini aştı. Ligin 3. haftasında ise deplasmanda Karşıyaka ile karşılaşan Mersin temsilcisi, rakibi karşısında solandan 107-81’lik skorla mağlup ayrıldı.

"Manisa Basket maçına konsantre olacağız"

MSK’nın başantrenörü Can Sevim, mağlup oldukları Karşıyaka’nın, kaliteli kadrosu ve teknik ekibiyle ligdeki önemli 3-4 takımdan biri olduğunu belirtti. Böyle zor bir deplasmandan galibiyetle dönebilmek için sadece bir şeyi iyi yapmanın yeterli olmayacağını, birçok şeyi aynı anda iyi yapmaları gerektiğini vurgulayan Sevim, "Karşıyaka karşısında ilk yari hücum ile maça tutunsak da maç boyunca gereken savunma performansını gösteremedik. Bu maçtan gerekli dersleri çıkarıp, sahamızda oynayacağımız Manisa Basket maçına konsantre olacağız" dedi.

MSK, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında, Manisa Basket ile 27 Ekim Pazar günü Servet Tazegül Spor Salonu’nda karşılaşacak.