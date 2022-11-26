misli.com Türkiye Basketbol Erkekler Ligi'nde mücadele eden temsilci MSK Mersin Büyükşehir Belediyesi, ligin iddialı ekiplerinden Finalspor'a konuk oldu.

Büyükşehir Belediyesi, ligin iddialı ekiplerinden Finalspor'a konuk oldu. Carettalar özellikle son periyottaki etkili oyunu ile rakibini 87-70 mağlup ederek, önemli bir galibiyete daha imza attı.

Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodu, başa baş bir mücadele şeklinde geçti. Her iki ekip de savunmada hata yapmayınca, bu skora da yansıdı ve Carettalar ilk periyodu 16-18 önde kapadı.

İkinci periyotta da karşılıklı basketlerle birbirlerine üstünlük kurmaya çalışan iki ekip, bu periyotta eşit sayı üretti. Oyun üstünlüğünü bu periyotta da rakibine kaptırmayan Carettalar, soyunma odasına 34-36 galip girmeyi başardı.

Üçüncü periyotta da benzer bir mücadelenin yaşandığı parkede, bu defa öne geçen taraf ev sahibi Finalspor oldu. Ev sahibi ekip üçüncü periyodu 57-56 önde kapadı.

Son periyotta ise yine bir Mersin klasiği yaşandı. Oyuna hem savunmada, hem de hücumda ağırlığını koyan Carettalar, rakibin direncini kırdı ve farka gitmeyi başardı. Üçperiyotta başa baş olan mücadeleyi, son periyotta lehine çevirdi ve karşılaşmadan 70-87 galip ayrılarak müthiş bir skora daha imza attı.

MSK Mersin Büyükşehir Belediyesi bu skorla, kalan 8 haftada 7 galibiyetini alarak, puanını 15'e yükseltti. Carettalar bu müthiş performansın ardından, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.