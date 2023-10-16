Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, Tekirdağ ÇOSB Spor Salonu’nda karşılaştığı rakibi Kapaklı Spor’u 81-73’ü mağlup etti. Takım, aldığı galibiyetlerde ligde emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye Basketbol 1.Ligi’ndeki mücadelesini sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, karşılaştığı Kapaklı Spor’u 81-73 yendi.

Tekirdağ ÇOSB Spor Salonu’nda yapılan maçta, ilk çeyreği 17-21 geride kapatan MSK ekibi, ilk yarının son bölümünde bulduğu isabetlerle öne geçerek ilk yarıyı 40-31 önde bitirdi.

Üçüncü çeyrekte 10 sayı fark atan MSK Erkek Basketbol ekibi 50-60 skorla bitirirken son çeyrekte de üstünlüğünü korumaya devam etti. Ekip, maçı 8 sayı farkla bitirerek 81-73 tamamladı. Ekip, aldığı galibiyetlerde ligde emin adımlarla ilerliyor.

MSK Başantrenörü Semih Soğuksu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kapaklı; kendi evinde iyi ve tempolu oynayan, tehlikeli bir takım.zor bir deplasmanda oyunun büyük bölümünü önde götürüp kazandığımız için muyluyuz. Genel anlamda savunma agresifliği ve konsantrasyonu geçen haftalara oranla daha iyiydi. Bu özelliğimizi her hafta yukarı çekmek için çalışıyoruz ve adım atıyoruz. Yediğimiz sayıyı mutlaka düşünmemiz gerekiyor. Hücum olarak topu paylaştığımız, çok yönlü oynadığımız ve opsiyon yarattığımız bir maç oldu. Genel anlamda offence tempomuzdan memnunum. Şimdi, hafta içi kendi evimizde oynayacağımız Finalspor hazırlıklarına başlayıp, son hafta kendi evimizdeki Iğdır alagöz mağlubiyetinin telafisini yapmamız gerekiyor. En iyi şekilde konsantre olup, kazanıp yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz.”