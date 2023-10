Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, A takıma basketbol oyuncusu yetiştirebileceği MSK Spor Okulları’nı açtı. 2010-2017 arası doğumlu kız ve erkek çocuklarının kayıt yaptırabileceği MSK Spor Okulları’nda, çocuklar basketbolu altyapıdan öğrenecek.

A takıma oyuncu yetiştirmek için açılan spor okullarına, şimdiden 20 öğrenci kayıt yaptırdı. Spor okullarına kayıt ve detaylı bilgi için 0530 543 72 06 numaralı telefon aranabilir. Antrenmanlar her cumartesi ve pazar 09.30-11.30 saatleri arasında, Seyfi Alanya Spor Salonu’nda yapılıyor. Kayıt yaptırmak isteyenler, ayrıca antrenman sırasında da alandaki yetkililerden bilgi alarak kayıt yaptırabiliyor. MSK Spor Okulları’nın amacının, ilerleyen süreçte A takım için oyuncu yetiştirmek ve her yaş grubunda Mersin’i en iyi şekilde temsil edecek takımlar oluşturmak olduğunu söyleyen MSK Basketbol Altyapı Koordinatörü Metin İlme, “Şu an antrenman yapan grup, 2012-2015 arası doğumlulardan oluşuyor. Spor okullarımıza, 2010-2017 arası doğumlu kız-erkek oyuncular kayıt yaptırabilir. Sonrasında amacımız, potansiyeli olan çocukları, profesyonel olabilecekleri ekstra çalışmalarla bu yolda ilerletmek” dedi.

MSK Spor Okulları’nda basketbol eğitimi alan 10 yaşındaki Çınar Üskülütaş, basketbolda kendini geliştirip forvet olarak oynamak istediğini söyledi. Çalışmaların güzel gittiğini söyleyen Üskülütaş, “Burada basketbol koçlarımız, bize temel hareketleri gösteriyorlar ve biz onları yapıyoruz. Çok güzel de öğreniyorum. Çünkü basketbolu çok seviyorum” diye konuştu.

9 yaşındaki Eymen Sarıçiçek de MSK’nın eğitimlerini çok sevdiğini belirterek, “Burada çok şey öğreniyoruz. Dripling, top sürme gibi hareketleri öğretiyorlar. MSK’ya teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.