Maçın ilk periyoduna hızlı ve etkili başlayan temsilcimiz, maçın kontrolünü eline aldı. Bu periyotta hem hücumda hem de savunmada istediklerini sahaya yansıtan Carettalar on sayılık bir fark ile ikinci periyoda 23-13 girdi.

İkinci periyotta oyunda dengeyi kuran ev sahibi ekip Haremspor istediği sayıları bulmaya başlasa da temsilcimiz bu periyotta da yüksek skor üreterek rakibiyle arasındaki farkı korumayı başardı. Maçın ilk yarısı 46-35 temsilcimizin lehine sonuçlandı.

Üçüncü periyoda etkili başlayan ev sahibi ekip Haremspor oldu. Pota altında müthiş mücadelelerin yaşandığı periyotta temsilcimiz özellikle dış şutlarda etkili olamayınca farkı arttıramadı.Ev sahibi ekip bu periyotta daha etkili gözükse de temsilcimiz son çeyreğe 64-58 önde girmeyi başardı.

Karşılaşmanın son periyodunda ağırlığını koyan ve kalitesini sahaya yansıtan Carettalar rakibinin guardını düşürdü ve bulduğu sayılarla farkı iyice arttırdı. Temsilcimiz son çeyrekte sergilediği müthiş performansla, son saniyeleri formaliteye dönüşen bu kritik karşılaşmayı 91-73 kazanarak zirvedeki yerini korudu .