Misli.com Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nde mücadele eden MSK Mersin Büyükşehir Belediyesi, yılın son maçında ligin güçlü ekiplerinden OGM Ormanspor'u evinde konuk etti. Carettalar rakibini 90-84 yenerek zirvedeki yerini korudu.

Edip Buran Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmaya, her iki ekip de karşılıklı basketlerle başladı. Dakikalar ilerledikçe oyun inisiyatifini eline alarak, ilk periyodu 18-13 önde kapadı.

İkinci periyotta her iki takım da birbirine üstünlük sağlamaya çalıştı. Buldukları sayılarla tempoyu üst seviyede tutmayı başaran iki takım, bu periyotta da eşit sayı üretti ve Carettalar soyunma odasına 39-34 önde girdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Carettalar, bu periyotta da Amerikalı oyuncusu Carberry ile farkı açmayı başardı. Carettalar son periyoda 69-54 önde girdi. Son periyoda 15 sayı farkla rahat bir şekilde giren temsilcimiz, bu periyotta yakaladığı hücumların önemli kısmından eli boş dönünce, rakibine skoru yakalama imkanı verdi. Konuk ekip, bir ara farkı 6 sayıya kadar indirse de, Carettalar maçtan 90-84 galip ayrılmasını bildi.

MSK Mersin Büyükşehir Belediyesi bu skorla zirvedeki yerini korurken, takım adına günün en skorer ismi ise 24 sayı üreten Carberry oldu. Carettalar böylece yılın son maçını da kazanarak, 2023'e lider girdi.