Misli.com Erkekler Basketbol Ligi'nde mücadele eden MSK Mersin Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi Karşıyaka ile karşılaştı. Carettalar rakibini deplasmanda 72-82 mağlup ederek, zirve yürüyüşünü sürdürdü.

Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Mersin temsilcisi, ilk periyotta 24-19 geriden gelerek, ikinci periyotta oyuna ağırlığını koydu. Carettalar bu periyotta hem savunmada hem de hücumda istediklerini gerçekleştirdi ve devreyi 39-46 üstün bitirdi.

Üçüncü periyotta da temposunu kaybetmeyen ve özellikle güçlü savunmasıyla rakibinin bu periyotta sadece 10 sayı üretmesini sağlayan Mersin temsilcisi, son periyoda 49-63 önde girdi. Carettalar oyunda dengeyi kaybetmedi ve maçı 72-82 galip bitirmeyi başardı.