Misli.com Türkiye Basketbol Erkekler Ligi’ne galibiyetlerle başlangıç yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi MSK, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Koleji DS Energy’i 80-88’lik skorla yenerek ligde 3’te 3 yaptı. Karşılaşma süresince üstün bir oyun sergileyen temsilcimiz ligde liderliğini sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (MSK) Basketbol Takımı, ligde doludizgin ilerlemeye devam ediyor. Sezonun ilk iki maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor’u ve Bornova Belediyesi Karşıyaka’yı mağlup eden temsilcimiz, hafta sonu oynadığı maçta ise Fenerbahçe Koleji DS Energy’i yenerek ligde liderliğini devam ettirdi.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Carettalar, ilk çeyreği 15-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte sayı üretmekte zorlanan ve rakibinin oyunda denge kurması ile ilk yarıyı 42-38 geride tamamlayan temsilcimiz, 3.çeyrekte ise yeniden üstünlüğü ele aldı.

Özellikle Aaron Eugene Jones’un saunma ribaundlarında yakaladığı başarıyı, Koray Uzunhasan ve Tobin Bernard Carberry’nin bulduğu sayılarla hücum hattında devam ettiren Carettalar, maçın son çeyreğine 61-64 önde başladı. Rakibinin tüm taktiklerine karşın oyun disiplininden taviz vermeyen temsilcimiz, karşılaşma sonunda parkeden 80-88’lik galibiyetle ayrılmasını bildi.

Bu sonuç ile MSK ,ligde averaj farkı ile liderliğini sürdürmeye devam etti. Carettalar bir üst lige çıkma mücadelesini, 29 Ekim 2022 Cumartesi günü Edip Buran Spor Salonu’nda konuk edeceği Gölbaşı Belediyesi Ted Ankara Kolejliler karşılaşması ile devam ettirecek.