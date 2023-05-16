Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, MS hastalarının el emekleriyle hazırladıkları ürünler, Bursa MS Derneği tarafından düzenlenen ‘MSdaşlar El Emeği’ sergisinde görücüye çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 31 Mayıs Dünya MS Günü farkındalık çalışmaları çerçevesinde MS hastalarına sosyal yaşamda motivasyon sağlayabilmeleri adına gerekli desteği vermeyi ihmal etmedi. MS hastaları tarafından hazırlanan el emeği ürünler, Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı. Cam, ayna ve ahşap üzerine baskı, Esma-ül Hüsna hattı, Bursa fotoğrafları, yağlı boya tablo, kara kalem tablo ve taş üzerine baskı çalışmalarının seyre sunulduğu, ‘MSdaşlar El Emeği’ sergisi 22 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.

“En güzel ilaç”

Serginin açılışı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, Bursa MS Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Turan ve MS Derneği üyelerinin katılımıyla yapıldı. Serginin açılış töreninde konuşan Başkanvekili Halide Serpil Şahin, ‘’MS hastalığına yakalanıp motivasyonlarını düşürmeyen, hayata tutunan ve gayretleriyle bizlere de ders veren MS Derneği’ne ve üyelerine teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye’mizin katkılarıyla açtığımız sergide MS hastalarının el emeği ürünlerini görmek, onlarla birlikte olmak ve onların yaşam ışığını görmek bizlere de iyi geldi. En güzel ilacın ruhumuza verdiğimiz ilaç olduğunu unutmayalım” dedi.

Kurdeleyi kesip sergiyi ziyarete açan Başkanvekili Şahin, tüm el emeği ürünleri tek tek inceledi ve ürünler hakkında katılımcılardan bilgi aldı.

Açılış öncesi MS hastaları adına konuşan Hürriyet Eğitim Sen Bursa 2 nolu Şube Başkanı Hilal Yazıcı Angın da okuduğu ‘Bir MS Hikayesi’ adlı şiir ile MS hastalığına dikkatleri çekti.