Milli Savunma Bakanlığının (MSB) deprem bölgesindeki yaşam destek faaliyetleri aralıksız sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) deprem bölgesindeki yaşam destek faaliyetleri aralıksız sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen "asrın felaketinin" hemen ardından sahada icra ettiği faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. MSB yaşam destek faaliyetleri kapsamında 75 çadır kentte 62 bin 493 çadır, 81 bin hijyen seti, 1,6 milyondan fazla sıcak yemek, 4,6 milyondan fazla kumanya, 3 milyon 130 bin ekmek, 7,6 milyon adet maske, 69 bin 848 adet battaniye ve 70 bin 439 adet giysi ihtiyacı temin edildi.

Öte yandan, MSB’ye ait 41 fırın, 108 seyyar mutfak, 894 adet seyyar banyo/tuvalet bölgede halkın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Ayrıca MSB, deprem bölgelerine 271 ton kireç de gönderdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda ise, “Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için yaşam destek faaliyetlerine aralıksız devam ediyoruz” ifadeleri not düşüldü.