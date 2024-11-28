Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu’nda bir kitabın kapağında yaşanan uygunsuzluk nedeniyle kitapların toplatıldığını ve sorumlular hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu bünyesinde hazırlanan bir ders kitabının kapağıyla ilgili sosyal medyada gündeme gelen tartışmalar üzerine açıklamada bulundu.

MSÜ tarafından yapılan açıklamada, Kara Harp Okulu’nda okutulmak üzere hazırlanan ve Senato tarafından basılmasına izin verilen ders notu kitabının kapağında herhangi bir görsel bulunmadığı ifade edildi. Ancak, sosyal medyada paylaşılan ve tartışmalara yol açan kitap kapağının, Üniversite yönetiminin bilgisi dışında bir grafik tasarımcı tarafından hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, idarenin bilgisi dışında bu yeni kapak tasarımının matbaaya gönderildiği ve ders notu kitaplarının basımında kullanıldığı kaydedildi. Durumun fark edilmesinin ardından kitapların derhâl toplatıldığı bildirildi.

Sorumlu profesör istifa etti

Kapağın hazırlanmasında sorumluluğu bulunan ve kurum dışı bir grafik tasarımcı ile çalıştığı belirlenen Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu’nun, 9 Kasım tarihinde görevinden istifa ettiği açıklandı.

Konuya ilişkin MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan kitap kapağındaki görsel hakkında Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi için hazırlanan ve Senato tarafından basılmasına izin verilen ’Ders Notu’ kitabının kapağında herhangi bir görsel bulunmamaktadır.

Sosyal medyada yer alan kitap kapağı, üniversite yönetiminin bilgisi dışında editör tarafından kurum dışı bir grafikçiye hazırlatılmış ve kapağın ders notu kitaplarının baskısı için de kullanılması amacıyla yeni kapak, idarenin bilgisi dışında editör tarafından matbaaya verilmiştir. Kapaktaki uygunsuzluğun fark edilmesi üzerine kitaplar derhâl toplatılmıştır.

Kurum dışı bir grafikçiye kapak hazırlatan Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu bu uygunsuz davranışından dolayı 9 Kasım’da görevinden istifa etmiştir.

MSÜ Rektörlüğü tarafından olayla ilgili derhâl idari ve adli süreç başlatılmıştır.”