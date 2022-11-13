Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medya üzerinden ‘Her Dağın Zirvesi Mehmetçik’ etiketiyle bir video paylaşımı yapıldı. Kahraman Mehmetçiklerin yer aldığı videolu paylaşımda, "Vatan sevgimiz bayraklaştıkça kalbimizde, dökülen kanımızla yeniden can buluruz, silemedi kimse izimizi şahit bu topraklar, şahlanır göklerde yazdığımız destanlar" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden ‘Her Dağın Zirvesi Mehmetçik’ etiketiyle kahraman komandoların yer aldığı bir video paylaştı.

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