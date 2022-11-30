Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, MSB Kara Havacılık Okul Komutanlığına bağlı Arama Kurtarma Bölüğü tarafından Isparta’da bulunan Kılıç Meydanı’nda helikopterlere yangın söndürme, kırım kurtarma ve kazazedeleri tahliye eğitimi icra edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara Havacılık Okul Komutanlığı tarafından helikopterlere yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

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Vali Yiğitbaşı’ndan dezenformasyon yasasıyla ilgili açıklama:

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