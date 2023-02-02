Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kars’ta 16 ülkenin katılımıyla Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kış tatbikatı olan “Kış Tatbikatı-2023”ü icra etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kars’ta 16 ülkenin katılımıyla Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kış tatbikatı olan “Kış Tatbikatı-2023”ü icra etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Kars Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı’nda “Kış Tatbikat-2023” faaliyetlerini icra etti. Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı tatbikatı olma özelliğini taşıyan faaliyete Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm komuta kademesi katıldı. Uluslararası olarak gerçekleşen tatbikatta ayrıca Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze de yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından olan “Kış Tatbikat-2023”, 18 Ocak tarihinde 16 dost ve müttefik ülkenin katılımıyla başladı. Azerbaycan, Bosna-Hersek, Gürcistan, İtalya, Kazakistan, Kosova ve Özbekistan’ın da faaliyetlerde bulunduğu tatbikat, 189’u yabancı olmak üzere 2 bin 113 personel ile icra ediliyor. Tatbikatta ayrıca 402 adet değişik cinste araç ve 762 adet değişik cinste ve çapta silah kullanılıyor. -20 derecelere varan hava sıcaklıklarında icra edilen tatbikat yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojilerin kış şartlarındaki dayanıklılığın ölçülmesi için de önem arz ediyor.

Kış Tatbikat-2023, birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi açısından da önem taşıyor.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojiler kış testine giriyor

Tatbikat boyunca; kamikaze olarak kullanılan KARGU drone, Proton tünel tespit cihazı, Cirit Füzesi, KN-12 Keskin Nişancı Tüfeği, çeşitli hava savunma sistemleri, yeni kış kamuflajı gibi ürünler kış şartlarındaki testlere tabi tutuldu.

Hedefler tam 12’den vuruldu

Tatbikat çerçevesinde atış gerçekleştiren ateş kuvvetleri, hedefleri tam isabetle vurdu. Özellikle Hava Kuvvetleri’nin F-16’ları işaretli hedefleri kusursuz yok etti.

Tatbikat, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.