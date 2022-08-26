MSB, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Büyük Taarruz’un 100. yılına özel hazırlanan web sayfanın yayına girdiğini duyurdu. Paylaşımda, web sayfasını ziyaret edenlerin, Büyük Taarruz için hazırlanan fotoğraf, video, tarihî yayınlar ile Büyük Taarruz Muharebe Alanı Haritası’na ulaşabileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız”

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