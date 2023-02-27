MSB’nin sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda, "Suriye’nin kuzeyinde büyük bir insanlık dramının önüne geçen, hudutlarımızın güvenliğini sağlayan ve yeni bir göçü önleyen Bahar Kalkanı Harekatı’nın 3’üncü yıl dönümünde şehitlerimize Allah’tan rahmet; gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından, Suriye’nin İdlib şehrinde 27 Şubat-5 Mart 2020 tarihlerinde icra edilen Bahar Kalkanı Harekatı’nın 3. yıl dönümünde şehitlere Allah’tan rahmet; gazilere sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler dileğinde bulunuldu.

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