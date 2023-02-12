Milli Savunma Bakanlığı, yaralı depremzedelerin Adana Devlet Hastanesine tahliyesine devam edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, yaralı depremzedelerin Adana Devlet Hastanesine tahliyesine devam edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türkiye Cumhuriyeti gemisi TCG İskenderun’un fırkateynimizde konuşlu SH-70 Sea Hawk helikopterimiz ile Hatay Devlet Hastanesindeki yaralı vatandaşlarımızı Adana Devlet Hastanesine nakletmeye ve yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırmaya devam ediyoruz” denildi.
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