Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Hudut Kartallarımız görevinin başında. Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında 4 kilogram uyuşturucu ele geçirdi” ifadelerine yer verildi.

Nevşehir Milli İrade Platformu o profesör için suç duyurusunda bulundu

Nevşehir Milli İrade Platformu o profesör için suç duyurusunda bulundu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Van hudut hattında 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.