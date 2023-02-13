Milli Savunma Bakanlığı, Hatay’da Mehmetçiğin bir araya geldiği depremzede çocukların yüzünü güldüren anları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay’da Mehmetçiğin bir araya geldiği depremzede çocukların yüzünü güldüren anları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Umut bazen bir çocuğun gülüşünde gizlidir. Gelibolu’da konuşlu 18’inci Mekanize Piyade Tugayı Komando Taburumuz, Hatay’da depremden etkilenen çocuklarımızın yüzünü bir nebze de olsun güldürebilmek için sık sık onlarla bir araya geliyor, etkinlikler düzenliyor” ifadelerini kullandı.