Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Sancaktar ve TCG Bayraktar’ın deprem bölgesinde görev yapacak iş makinelerini İskenderun Limanı’na ulaştırdığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Sancaktar ve TCG Bayraktar’ın deprem bölgesinde görev yapacak iş makinelerini İskenderun Limanı’na ulaştırdığını bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Deniz Kuvvetlerimizin TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileri, deprem bölgesinde görev yapacak iş makinelerini İskenderun Limanına ulaştırdı. Gemilerimizde sağlık personeli ve cerrahi müdahale dâhil her türlü sağlık hizmetini vatandaşlarımıza sunacak şekilde hazırlık yapıldı” denildi.