MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG İskenderun personel nakliye gemimiz, İskenderun Limanı’na yardım malzemelerini teslim etti ve depremde yaralanan vatandaşlarımızın gemiye intikalini sağlayıp Mersin’e doğru hareket etti" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) İskenderun’un İskenderun Limanı’na yardım malzemelerini teslim ettiğini bildirdi.

"Korkma, geldik" diyen AFAD ekibine minik Sare’den ağlatan cevap: "Acele etmeyin, bir şeyim yok"

"Korkma, geldik" diyen AFAD ekibine minik Sare’den ağlatan cevap: "Acele etmeyin, bir şeyim yok"

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