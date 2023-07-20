Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 17 Temmuz’da Rusya Federasyonu yaptığı açıklama ile Tahıl Girişimi Anlaşması’nda sona gelinmesine ilişkin “Tahıl Koridoru girişiminin uzatılmasını temenni ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde görevli Deniz Albay Zeki Aktürk, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birliği tehdit eden terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edildiğini belirtti. Aktürk, “Yurt içinde ve sınır ötesinde proaktif ve kesintisiz bir şekilde başarıyla icra edilen operasyonlarla ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 35 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 848’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 191’e ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

Albay Aktürk, Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekatı’nda 18 Temmuz’a kadar 573 terörist etkisiz hale getirildiğini belirterek “Değişik çaplarda toplam bin 291 silah ve 556 bin 498 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 103 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) tespit ve imha edilmiş, 597 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir” diye konuştu.

"Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 189 şahıs yakalanmıştır"

Albay Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

“Hudutlarımızda alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde; Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 189 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 20’si FETÖ mensubu olmak üzere 27’si teröristtir. 2 bin 866 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 2023 yılında ise hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 bin 065 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 201’i FETÖ mensubu olmak üzere 306’sı teröristtir. 125 bin 822 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Geçtiğimiz bir hafta içerisinde icra edilen operasyonlarda 7 kilogram uyuşturucu ve 361 adet muhtelif uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. 1 Ocak’tan itibaren icra edilen operasyonlarda ise 2 bin 369 kilogram uyuşturucu, bin 51 adet muhtelif uyuşturucu hap ve 23 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir.”

Suriye’de istikrarın bir an önce sağlanması için çalışmaların devam ettiğini belirten Albay Aktürk, “Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir. Bu yılın başından itibaren harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 3’ü son bir haftada olmak üzere 79 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 27’si son bir haftada olmak üzere 631 terörist etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

"Tahıl Koridoru Girişimi’nin devam etmesini temenni ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri’nin çaba ve girişimleri ile 22 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul’da hayata geçirilen ‘Ukrayna Limanlarından Tahıl ve Gıda Maddelerinin Güvenli Taşınması Girişimi’ çerçevesinde bir yıllık sürede binden fazla gemi ile yaklaşık 33 milyon ton tahıl ve gıda ürününün ihtiyaç sahibi ülkeler ile küresel pazarlara eriştiğini belirten Albay Aktürk, “Taraf ülkelerin mutabakatıyla Girişim; 19 Kasım 2022, 18 Mart ve 18 Mayıs 2023 tarihlerinde uzatılmış ve 3 dönem halinde misyonunu başarıyla devam ettirmiş, bu çerçevede Ukrayna limanlarından üç kıtadaki 45 ülkeye tahıl sevk edilmiştir. Tahıl Anlaşması’nın sürdürülmesine tüm dünya büyük önem vermektedir. Müşterek gayretlerle tesis edilen Anlaşma’nın küresel gıda krizinin önünün alınması için hayati rol oynadığı aşikârdır. Ancak, bilindiği üzere 17 Temmuz’da Rusya Federasyonu yaptığı açıklama ile Tahıl Girişimi Anlaşması’nın uzatılmayacağını ve durdurduğunu bildirmiştir. Küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu Tahıl Koridoru Girişimi’nin devam etmesini temenni ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

“502 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir”

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından oluşturulan Rezerv Güç ile yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağlandığını belirten Albay Aktürk, “Bu çerçevede geçtiğimiz hafta Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 4 uçak ve 25 helikopter ile farklı bölgelerdeki orman söndürme çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 502 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir” diye konuştu.

“Bedelli askerlik tutarı 122 bin 351 lira 4 kuruş olmuştur”

Albay Aktürk ayrıca 17 Temmuz tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemlerinin başladığını belirterek, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ‘Mali ve Sosyal Haklar’ genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122 bin 351 lira 4 kuruş olmuştur. 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır” ifadelerine yer verdi.