Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Ukrayna limanlarından gerçekleştirilen tahıl sevkiyatına ilişkin yapılan açıklamada, "1 Ağustos’tan bu yana toplam 43 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken bunların 25’i Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. 18 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına gitti. Şu ana kadar Ukrayna limanlarından 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Ukrayna limanlarından gerçekleştirilen tahıl sevkiyatına ilişkin yapılan açıklamada, "1 Ağustos’tan bu yana toplam 43 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken bunların 25’i Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. 18 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına gitti. Şu ana kadar Ukrayna limanlarından 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığınca, Ukrayna limanlarından gerçekleştirilen tahıl sevkiyatlarının son durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin yoğun gayretleri sonucu tahıl krizinin çözümü için ilk adım 22 Temmuz 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde imzalanan ’Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi’ ile atıldı. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan anlaşma sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl sevkiyatını planlayacak ve koordine edecek olan Müşterek Koordinasyon Merkezinin (MKM) İstanbul’daki ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Tamamen insani bir görev için çalışan MKM’nin koordinasyonunda, tahıl gemileri yoğun çalışmalar sonucunda sevkiyatları aralıksız sürdürüyor. Anlaşma sonrası sevkiyata başlayan ilk gemi 1 Ağustos 2022’de Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden Sierra Leone bayraklı RAZONI isimli gemi oldu. Lübnan’a gitmek üzere 27 bin ton mısır ile İstanbul’un kuzeyine gelen gemi, Müşterek Koordinasyon Merkezinin denetiminin ardından seyrine devam etti.

RAZONI isimli gemiyi NAVISTAR, ROJEN, POLARNET, MUSTAFA NECATİ, STAR HELENA, GLORY, RIVA WIND, SACURA, ARIZONA, OCEAN LION, RAHMİ YAĞCI gibi gemiler takip etti. Ukrayna limanlarından çıkan veya Ukrayna limanlarına giden her bir gemi İstanbul’un kuzeyinde denetime tabi tutuldu.

1 Ağustos’tan bu yana toplam 43 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken bunların 25’i Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. 18 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına gitti. Şu ana kadar Ukrayna limanlarından 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi."