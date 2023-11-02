Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir hafta içerisinde yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde devam eden operasyonlar çerçevesinde 87 teröristin etkisizi hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde görevli Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı olarak Cumhuriyetin 100’üncü yılı gururlu, mutlu ve coşkulu bir şekilde milletle kutladıklarını hatırlatarak, “100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı’nda donanma tarihimizin en büyük geçit töreni, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekiplerimizin gösteri ve selamlama uçuşları, Ankara’da Mehteran Birliğimizin marşlarıyla Cumhuriyetimizin kuruluş yılına atfen bin 923 personel ile yürüyüş, törenler, sergiler, konserler, spor müsabakaları, liman ziyaretleri ve ağaç dikimi başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında birçok anlamlı ve özel etkinlikle kutladık. Bu vesileyle, nice yüzyıllara uzanacak Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele kahramanlarımız olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Ayrıca Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle, Anıtkabir’e akın eden ve yeni ziyaretçi rekorunu kıran 1 milyon 182 bin 425 ziyaretçimiz ile yoğun kalabalıktan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

“Son bir haftada 87 terörist etkisiz hale getirildi”

Tuğamiral Zeki Aktürk, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 87 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade ederek, “Böylelikle etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde bin 802’ye, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 39 bin 145’e ulaşmıştır. Yine Irak’ın kuzeyinde başarıyla icra edilen Pençe-Kilit Harekatı’nda bugüne kadar 630 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam bin 373 silah ve 766 bin 339 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 460 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) tespit ve imha edilmiş, 771 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir” dedi.

“Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 561 şahıs yakalandı”

Tuğamiral Zeki Aktürk, Suriye’de Türkiye’nin hareket alanında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik yıl içerisinde gerçekleştirilen 425 taciz ve saldırı girişimine gerekli karşılıklar verildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“23’ü son bir haftada olmak üzere bin 321 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 561 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 5’i FETÖ terör örgütü mensubudur. 2 bin 452 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 974’e yükselmiştir. Bu şahıslardan 394’ü FETÖ mensubu olmak üzere toplam 560 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 182 bin 129 olmuştur.”

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara, deniz, hava ve siber harekat alanlarında etkinliği ve caydırıcılığı her geçen gün daha da artığını belirten Tuğamiral Zeki Aktürk, “Yardım faaliyetleri, tahliye operasyonları, askeri harekatlar, personel ve malzeme nakli ile afetlerde hava köprüsü oluşturma gibi geniş bir çerçevede kullanılan A400M uçaklarımızın bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde yürütülen A400M Retrofit Projesi kapsamında işlemleri tamamlanan 5’inci uçağımız 27 Ekim’de Hava Kuvvetlerimize teslim edilmiştir” ifadesini kullandı.

“Dış kaynaktan muvazzaf astsubay temin edilecek”

Personel ve askeri öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam ettiğini hatırlatan Tuğamiral Aktürk, “Türk Silahlı Kuvvetlerimize ‘2023 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini’ başvuruları 07-27 Kasım tarihleri arasında yapılabilecektir. Şanlı ordumuzda görev almak isteyen tüm gençlerimizi davet ediyoruz” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı mobil uygulaması

Önümüzdeki hafta içinde Milli Savunma Bakanlığı uygulamasını hayata geçireceklerini duyuran Tuğamiral Aktürk, şunları söyledi:

“Millî Savunma Bakanlığı Mobil Uygulaması ile artık Bakanlığımızın faaliyetleri anlık olarak mobil cihazlar üzerinden kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Resmi internet sayfamızda yer alan içeriklerin yanı sıra kullanıcıların anlık bildirimler ve duyurulara hızlı erişim sağlayabileceği mobil uygulamada hazırlanan story ve podcastlerle Bakanlığımızın faaliyetleri anlatılacak, önemli günleri konu alan özel paylaşımlar yapılacak, şimdilik Anıtkabir ve Harbiye Askerî Müzesinde, önümüzdeki süreçte de bütün askerî müzelerimizde 360 derece sanal tur yapılabilecek. Birbirinden özel fotoğraflardan oluşturulmuş duvar kâğıtlarına erişim sağlanabilecek, personel ve öğrenci alım/temin faaliyetleri ile Askeralma işlemleri dâhil önemli sınav ve başvuruların duyuruları takip edilebilecek, 1853-1928 yılları arasında şehit olan askerlerimizin bilgisinin yer aldığı Şehit Bilgi Kapısı’na erişilebilecek. İlave özel içerikler de yer alacaktır.”