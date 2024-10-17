Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı. Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele kapsamında tehditleri sınırların ötesinden bertaraf ettiklerine dikkati çekerek, “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 45 terörist etkisiz hâle getirilmiş, 1 Ocak’tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2 bin 194 (Irak bin 140, Suriye bin 54 Suriye) olmuştur” ifadelerini kullandı.

Aktürk ayrıca, bu hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin Habur’daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah, mühimmat, yaşam ve ilk yardım malzemesi ele geçirdiğini açıklayan Tuğamiral Aktürk, “Büyük bir azim ve kararlılıkla devam eden Pençe-Kilit Harekâtı’nda bugüne kadar toplam 3 bin 94 mayın/EYP imha edilmiş, bin 256 mağara ve sığınak kullanılamaz hâle getirilmiş, 937’si ağır silah olmak üzere 2 bin 333 muhtelif silah ve bu silahlara ait 880 binden fazla (881 bin 445) mühimmat ele geçirilmiştir” şeklinde konuştu.

Tuğamiral Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kaynağında, sürekli ve kapsamlı icra esaslarıyla gerçekleştirdiğimiz Pençe-Kilit Harekâtı ile terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacak şekilde faaliyetlerimize devam ediyor, Irak’ın kuzeyindeki güvenlik kilidini alan hâkimiyetini genişleterek adım adım kapatıyoruz.”

Hudut hattının Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğunu vurgulayan Tuğamiral Aktürk, “Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 194 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 10’u terör örgütü mensubudur. Bin 505 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 873’e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 82 bin 307 olmuştur” açıklamasında bulundu.

Tuğamiral Aktürk ayrıca, 13 Ekim’de Deniz Kuvvetleri’ne ait insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botunun Rodos Adası’nın kuzeyinde düzensiz göçmenleri taşıyan iki adet botu bıraktığı ve konuya ilişkin Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın bilgilendirilerek söz konusu göçmenlerin kurtarıldığını duyurdu.

İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve ardından Lübnan’da uluslararası hukuku hiçe sayarak saldırılarına, katliamlarına, sivil halkı hedef almaya devam ettiğini hatırlatan Tuğamiral Aktürk, “İsrail’in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü’ne ateş açması ve görevli personelin yaralanmasına sebebiyet vermesi uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Uluslararası barış gücüne yapılan saldırıların cezasız kalması, Birleşmiş Milletler sistemine olan güveni daha da zedeleyecek ve Güvenlik Konseyi’nin uluslararası barışı koruma görevini etkin bir şekilde ifa etmesini güçleştirecektir. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü’ne personel katkısında bulunan bir ülke olarak gerekli soruşturmanın bir an önce yapılması ve sorumluların cezalandırılmasını bekliyoruz. Ülkemiz, bölgemizde barış ve istikrarın tesisi adına gereken tüm desteği vermeyi sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

Personel ve askeri öğrenci alım/temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, “2 Ekim’de başlayan ‘Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde görevlendirilmek üzere 2024 yılı muvazzaf subay adayı temini başvuruları 20 Ekim’de sona erecektir” diye konuştu.