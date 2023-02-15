MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Şırnak Beytüşşebap’ta yüksekten düşerek yaralanan bir vatandaşımız Kara Kuvvetlerimize ait helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesine tahliye edildi. Vatandaşımıza acil şifalar dileriz” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak Beytüşşebap’ta yüksekten düşerek yaralanan bir vatandaşın helikopterle hastaneye tahliye edildiğini bildirdi.

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