Terörü kaynağında yok etmekteki kararlılığı sürdüreen kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 9 teröristi etkisiz hale getirdi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahraman Mehmetçik'in Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecektir" mesajı verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1879087164946067701