Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi çerçevesinde inşa edilen ilk denizaltı Piri Reis’in 6 Aralık’ta deniz testleri başladı. Piri Reis denizaltımıza icra edeceği harekâtlarda emniyetli seyirler ve başarılı görevler dileriz” ifadelerine yer verildi.

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