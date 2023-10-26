Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü personelleri, Hakkari’deki kurum binalarının bakım ve onarımını yapıyor.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü personellerinden oluşan ekip, Hakkari Valisi Ali Çelik koordinesinde kent genelindeki kamu kurumlarının hizmet binalarında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Sorumlu olduğu alanlarda sürdürülebilir ürün ve hizmet desteği sağlamayı hedefleyen Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü personelleri, Hakkari Fen Lisesi, Hakkari Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Hakkari Özel Eğitim Anaokulu başta olmak üzere Hakkari merkez, ilçe ve köylerde bulunan, bakım ve onarıma ihtiyaç duyulan kurum hizmet binalarında; inşaat, sıhhi tesisat, elektrik, marangoz, elektronik sistemlerinin bakım, tadilat ve yenileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Personeller, araç bakım onarım faaliyetleri kapsamında Hakkari İl Özel İdaresindeki arızalı araçlara da müdahale ederek çalışır hale getirmiş olup, halen araçların onarım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.