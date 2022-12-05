Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 Aralık 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.