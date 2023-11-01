Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan, Pençe-Şimşek ve Pençe-Kilit operasyonları kapsamında arama-tarama, keşif-gözetleme, pusu-devriye ve yol yapım-onarım faaliyetlerine devam edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kahraman Komandolarımız, Şırnak’ta konuşlu 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığının sorumluluk sahasında icra edilen Pençe-Kaplan, Pençe-Şimşek ve Pençe-Kilit operasyonları kapsamında arama-tarama, keşif-gözetleme, pusu-devriye ve yol yapım-onarım faaliyetlerine her türlü şartlar altında azim, kararlılık ve başarıyla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.