Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan paylaşımda "Milletimizin her bir ferdi yardımda yarışır oldu" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan paylaşımda "Milletimizin her bir ferdi yardımda yarışır oldu" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Milletimizin her bir ferdi yardımda yarışır oldu. Ortak amaçtır tebessüm bırakmak yüzlerde, umudu yeniden yeşertmektir yüreklerde. En büyük onur ve görev ise; ulaştırmaktır emanetleri sahiplerine" ifadelerini kullandı.