Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Hatay ve diğer illerde çadır kurma faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Hatay ve diğer illerde çadır kurma faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Arama kurtarma ve tahliye çalışmalarına aralıksız devam eden Mehmetçiklerimiz, Hatay ve diğer illerde çadır kurma faaliyetlerini de sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.