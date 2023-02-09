Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Hatay ve diğer illerde çadır kurma faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Hatay ve diğer illerde çadır kurma faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.
Kardeşi, yengesi ve yeğenini enkaz altından çıkartan uzman çavuş Esat Alkurt yaşadığı çaresizliği gözyaşları ile anlattı
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Arama kurtarma ve tahliye çalışmalarına aralıksız devam eden Mehmetçiklerimiz, Hatay ve diğer illerde çadır kurma faaliyetlerini de sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.
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