MSB’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçiklerimiz, depremzede vatandaşlarımız için çadır kurma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş’ta Mehmetçiğin çadır kurma faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.