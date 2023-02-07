Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş’ta Mehmetçiğin çadır kurma faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini bildirdi.
MSB: “Hava Kuvvetlerimizin uçakları, deprem bölgesinden Ankara’ya yaralı vatandaşlarımızın ulaştırılmasını sağladı”
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş’ta Mehmetçiğin çadır kurma faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini bildirdi.
MSB’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçiklerimiz, depremzede vatandaşlarımız için çadır kurma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor" denildi.
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