Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin hem kışlalar da hem de deprem noktalarında vatandaşlara sıcak yemek ikram ederek destek sağladığını bildirdi. MSB’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mehmetçiklerimiz hem kışlalarımızda hem de deprem noktalarında vatandaşlarımıza sıcak yemek ikram ederek destek sağlamaya çalışıyor” ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin hem kışlalar da hem de deprem noktalarında vatandaşlara sıcak yemek ikram ederek destek sağladığını bildirdi. MSB’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mehmetçiklerimiz hem kışlalarımızda hem de deprem noktalarında vatandaşlarımıza sıcak yemek ikram ederek destek sağlamaya çalışıyor” ifadelerine yer verildi.