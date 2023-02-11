MSB’nin yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ile Malatya’nın ulaşılması zor köylerine insani yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz. Türkiye tek yürek” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıcı etkiler bırakan depremler sonrasında Malatya’nın ulaşılması zor köylerine insani yardım götürmeye devam ediyor.

Sarız’da 8 yıkım, 331 hasarlı yapı var

Sarız’da 8 yıkım, 331 hasarlı yapı var

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