Milli Savunma Bakanlığı, yayımladığı mesajda Kazakistan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutlayarak, "Türkiye ve Kazakistan, tarihten gelen kardeşliğini gelecekte de güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, yayımladığı mesajda Kazakistan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutlayarak, "Türkiye ve Kazakistan, tarihten gelen kardeşliğini gelecekte de güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kazakistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kazakistan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutluyor, kardeş Kazakistan halkını gönülden selamlıyoruz. Türkiye ve Kazakistan, tarihten gelen kardeşliğini gelecekte de güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edecek” ifadelerine yer verildi.