MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kara Kuvvetlerimize ait helikopterlerle Adıyaman’ın köylerine yardım malzemelerini ulaştırmayı sürdürüyoruz. 10’uncu Komando Tugayımız da helikopterle taşınan yardım malzemelerinin vatandaşlarımıza dağıtımını sağlıyor” denildi.

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