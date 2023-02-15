Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya paylaşımında, “Sakarya’da konuşlu bulunan 7’nci Komando Tugay Komutanlığımız, Kahramanmaraş’ta kurulan çadır kentte ilaçlama faaliyetleri de gerçekleştiriyor” denildi.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşılayan Mehmetçik, çadır kentlerde sağlık sorunlarının önüne geçebilmek için ilaçlama faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Depremzedeler için Türkiye’de ilki başardılar

Depremzedeler için Türkiye’de ilki başardılar

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