MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kahramanmaraş’ta görev yapan İnsani Yardım Tugayımız, Abdullah Veli isimli bir gencimizi kurtardı. Vatandaşlarımızı sağ salim kurtarmak için mücadelemiz devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

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