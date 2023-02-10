MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahramanmaraş’ta çadır kurma çalışmalarına aralıksız devam eden 7’nci Komando Tugay Komutanlığımız, Pazarcık’taki Atatürk Anadolu Lisesinde 100 adet çadırın kurulumunu tamamladı” ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta çadır kurma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, 100 adet çadırın kurulumunun tamamlandığını açıkladı.

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