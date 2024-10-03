Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı. Terörle mücadeleye ilişkin son bir haftada yaşanan gelişmeleri paylaşan Tuğamiral Aktürk, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ‘kaynağında, sürekli ve kapsamlı’ olarak Irak ve Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 58 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 107 olmuştur” açıklamasında bulundu.

Aktürk, 2 Ekim tarihinde Ağrı’da meydana gelen araç kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş’e de Allah’tan rahmet diledi.

“Hudutları geçmeye çalışan 12’si terörist olmak üzere toplam 463 şahıs yakalandı”

Hudutların güvenliği için hudut birliklerinin imkan ve kabiliyetlerini sürekli geliştirdiğini ve sınır güvenliğinde etkin tedbirler alındığını kaydeden Tuğamiral Aktürk, “Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 463 şahıs yakalanmıştır. 930 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 12’si terör örgütü mensubudur. Böylelikle 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 339’a yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 79 bin 635 olmuştur” ifadelerini kullandı.

Komutası 10 Ekim 2023’te devralınan, NATO ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak tam bir tarafsızlık ve şeffaflık ile yerine getirilen Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevinin 11 Ekim’de İtalya’ya devredileceğini kaydeden Tuğamiral Aktürk, Türkiye’nin NATO ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için önemli ve belirleyici katkılarda bulunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

“İsrail’in Filistin’in ardından Lübnan’a yönelik saldırıları krizin tüm bölgeye yayılması endişemizi haklı çıkarmıştır”

Aktürk, İsrail saldırıları neticesinde 41 binden fazla Filistinlinin öldüğü veya yerinden edildiğini ifade ederek, “Uluslararası hukuku ihlal eden İsrail’in Filistin’in ardından Lübnan’a yönelik saldırıları bu krizin tüm bölgeye yayılması endişemizi haklı çıkarmıştır. Bölgemizdeki krizin yayılmasına yönelik bu saldırıların durdurulması için kalıcı önlemlerin alınması şarttır. Yerlerinden edilen masum insanlar, öldürülen çocuklar ve insani yaşam şartlarından mahrum bırakılanlar karşısında bu endişe verici şiddeti izlemeye devam eden uluslararası toplumu bir kez daha göreve çağırıyoruz” şeklinde konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüğünü kaydeden Tuğamiral Aktürk, bu çerçevede kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek maksadıyla 8 ile 11 Ekim tarihleri arasında Polatlı’da Ateş Serbest-2024 faaliyeti gerçekleştirileceğini aktardı.

Oruç Reis gemisinin Somali Federal Cumhuriyeti deniz yetki alanlarında araştırma faaliyeti gerçekleştireceğini de hatırlatan Aktürk, Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Gediz, TCG Gökova ve TCG Ütğm. Arif Ekmekçi gemilerinden teşkil edilen Somali Deniz Görev Grubu’nun Oruç Reis gemisine refakat ve koruma sağlayacağını belirtti.

“İsrail’in Lübnan’a saldırısı sadece Gazze ile sınırlı kalmayacağı endişemizin haklı olduğunu göstermiştir”

Milli Savunma kaynakları ise, İsrail’in Lübnan’a saldırısı sonrası İran’ın da İsrail’i füzelerle vurması üzerine oluşan gerginliğin bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimaliyle ilgili sorulara, “Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin savunma ve güvenliğine yönelik bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor, çok boyutlu bir güvenlik stratejisi ile değerlendiriyor, alınması gereken tedbirleri alıyoruz. İsrail’in insanlık dışı ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırıları uluslararası güvenliği, küresel ve bölgesel istikrarı tehdit etmeyi sürdürmektedir. Gelinen durum İsrail saldırılarının Gazze ile sınırlı kalmayacağı, bölge geneline yayılacağı endişemizin ne kadar haklı olduğunu göstermiştir” cevabını verdi.

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, vatandaşlarımızın Lübnan’dan güvenli bir şekilde tahliyesine yönelik hazırlıklarını tamamlamıştır”

Lübnan’daki Türk vatandaşlarının tahliye edilip edilmeyeceğine dair sorular üzerine ise Bakanlık kaynakları, “Daha önce birçok tahliye harekatını başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan’dan güvenli bir şekilde tahliyesine yönelik planlama ve hazırlıklarını tamamlamıştır. Halihazırda Lübnan’da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Tahliyenin başlaması durumunda gerekli bilgilendirme devletimizin ilgili kurumları tarafından yapılacaktır” dedi.

“Yunanistan’ın tatbikat planlama dokümanında uçuş planı talep etmesi üzerine tatbikata katılım sağlanmamıştır”

Bakanlık kaynakları, TSK’nın Yunanistan’da gerçekleştirilen Ramstein Flag-2024 Tatbikatı’na katılmaktan vazgeçtiğine dair haberlerle ilgili de şunları söyledi:

“30 Eylül-11 Ekim 2024 tarihleri arasında Yunanistan’da 13 NATO üyesi ülkenin katılımıyla Ramstein Flag-2024 Tatbikatı icra edilmektedir. Yunanistan’ın hazırladığı tatbikat planlama dokümanında FIR (Flight Information Region-Uçuş Malumat Bölgesi) hattını kendi hükümranlık alanı şeklinde gösterip uçuş planı talep etmesi üzerine gerekli girişimlerde bulunulmuş, NATO makamlarınca olumlu yaklaşım sergilenmesine rağmen ev sahibi Yunanistan’ın tutumunda ısrar etmesi nedeniyle tatbikata katılım sağlanmamıştır.”

“Adana’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda icra edilmesi planlanan hava gösterileri Teknofest’te icra edildi”

Tasarruf tedbirleri kapsamında Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK’ün yurtiçi uçuşlarının kısıtlandığı açıklanmasına rağmen neden Adana Teknofest’te gösteri uçuşu yapıldığı şeklindeki soru üzerine Bakanlık kaynakları, şu ifadelere yer verdi:

“Tasarruf tedbirleri kapsamında Hava Kuvvetlerimiz tarafından icra edilecek yurtiçi hava gösterileri iptal edilmiştir. Bu yıl Adana’da icra edilen Teknofest’te hava gösterileri yapılması konusunda gençlerimizden gelen yoğun istek ve faaliyetin Akdeniz bölgemizde ilk defa icra edilmesi nedeniyle gençlerimizin havacılık sevgisini arttırmak, TSK personelinin kabiliyetlerini göstermek ve gençlerimizi bu buluşmadan mahrum etmemek için Adana’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda icra edilmesi planlanan hava gösterileri Teknofest’te icra edilmiş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ise İzmir’de hava gösterisi planlanmıştır.”