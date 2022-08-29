İnsani yardım malzemelerini taşıyan TSK’ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti” ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ülkemizin yardım eli sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize uzanmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan’da selde zarar gören Pakistanlılar için 2 uçağın daha hareket ettiğini bildirdi.

SEÇER, ANAMUR VE BOZYAZI'DA VATANDAŞLARLA BULUŞTU

SEÇER, ANAMUR VE BOZYAZI'DA VATANDAŞLARLA BULUŞTU

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