MSB’nin sosyal medya hesabından paylaşımda, “Arama-kurtarma ve nakliye gibi görevlerin yanı sıra yaralı vatandaşlarımızın da uçaklarla tahliyesine aralıksız devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimizin uçakları, deprem bölgesinden Ankara’ya yaralı vatandaşlarımızın ulaştırılmasını sağladı” denildi

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