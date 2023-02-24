Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, tedavi görecek vatandaşlarımızı Ankara ve İstanbul’a ulaştırıyor. Yürekler Beraber Çarpıyor” denildi.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından aktif olarak sahada görev alan Mehmetçik, yaralı depremzedeleri Ankara ve İstanbul’a getirmeye devam ediyor.

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