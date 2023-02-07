MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Arama-kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine ulaştırılmasına yönelik uçuşlarımız aralıksız sürüyor. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, Ankara’dan Adana’ya AKUT ekiplerinin ulaşımını sağladı" ifadelerine yer verildi.

MSB: "Arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlayacak olan maden işçilerimizi, Hava Kuvvetlerine ait uçak ile Adıyaman’a ulaştırdık"

MSB: "Arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlayacak olan maden işçilerimizi, Hava Kuvvetlerine ait uçak ile Adıyaman’a ulaştırdık"

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