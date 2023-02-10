MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hatay’da oluşturulan Lojistik Koordinasyon Merkezinde bölgeye gönderilen yardımlar sınıflandırılarak AFAD koordinesinde araçlarla ihtiyaç bölgelerine sevk ediliyor” denildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.