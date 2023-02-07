MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hatay’da görev yapan Doğal Afet Arama Kurtarma Taburumuz, Buse isimli genç kardeşimizi enkazın altından sağ salim kurtardı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.

MSB: "Mehmetçiklerimiz, depremzede vatandaşlarımız için çadır kurma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor"

MSB: "Mehmetçiklerimiz, depremzede vatandaşlarımız için çadır kurma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor"

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