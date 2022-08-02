Irak’ın kuzeyinde terör inlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz." denildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1554470191123386368