Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 69 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı. Tuğamiral Aktürk, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için rahmet, yaralılara ise acil şifalar temennisinde bulundu. Terör örgütleri PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ ile mücadelenin kesintisiz şekilde başarıyla icra edildiğini dile getiren Tuğamiral Aktürk, “Son bir haftada 69, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 64’ü Irak’ın, 157’si Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 221 terörist etkisiz hâle getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

1 PKK’lı terörist daha teslim oldu

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi. Aktürk ayrıca Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı teröristin daha Şırnak’taki hudut karakoluna teslim olduğunu belirterek, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi, tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir” mesajını verdi. Tuğamiral Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda son bir hafta içerisinde 105 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 320 olmuştur. Son bir haftada engellenen bin 496 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 5 bin 130’a ulaşmıştır. Ayrıca hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 135 kilogramdan fazla (69 bin 550 gram eroin ve 65 bin 550 gram metamfetamin) uyuşturucu ele geçirilmiştir.”

Türkiye’nin stratejik açıdan kritik bölgelerde sunduğu çözüm önerileri ve istikrara sağladığı katkılarla müzakere süreçlerinde kilit bir rol oynadığını dile getiren Tuğamiral Aktürk, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de Kıbrıs’tan Azerbaycan’a, Libya’dan Kosova ve Bosna Hersek’e kadar geniş bir coğrafyada başarıyla görev yapmakta, dost, kardeş ve müttefik ülkelerin haklı davalarına güçlü bir destek sunmakta; bölgesel barışın tesis edilmesine ve uluslararası güvenliğe kayda değer katkılar sunmaktadır. Bu vesileyle 20 Ocak 1990’da Azerbaycan’da yaşanan ve ’Kara Ocak’ olarak bilinen katliamda şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anıyor, can Azerbaycan ile bir ve beraber olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz” dedi.

Tuğamiral Aktürk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG’nin uyguladığı baskı ve şiddet sebebiyle Suriye halkı zorla yerinden edilmiş, toprakları terör örgütleri tarafından işgal edilerek doğal kaynakları sömürülmektedir. Yeni bir dönemin başladığı Suriye’de işgal edilen toprakların terör örgütlerinden kurtarılarak gerçek sahiplerine verilmesi, göçe zorlanan Suriye halkının gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması gerektiğini, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile sınırlarımıza tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ’ın Suriye ve Irak’taki tüm unsurlarına karşı aldığımız önleyici ve yok edici tedbirlerle mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatına hassasiyetle riayet edilmesi ve kalıcı ateşkes sağlanmasını temenni ediyoruz. Aylardır zulme uğrayan Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ve yeterli şekilde ulaştırılması; iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir barışa yönelik sürecin başlatılması konusunda uluslararası toplum üzerine düşen sorumluluğu bir an evvel yerine getirmelidir. Ülkemiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in programına ilişkin bilgi veren Tuğamiral Aktürk, “Bakanımız bugün de Genelkurmay Başkanımızın resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Libya Genelkurmay Başkanını kabul edecektir. 20 Ocak’ta Umman Deniz Kuvvetleri Komutanını kabul eden Genelkurmay Başkanımız, bugün de Libya Genelkurmay Başkanını ağırlayacaktır. Kara Kuvvetleri Komutanımız, bugün Ankara’ya resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ile bir araya gelecektir” diye konuştu.

Yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle Silahlı Kuvvetlerin her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Tuğamiral Aktürk, “Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda T-70 Genel Maksat Helikopteri, Yeni Nesil T-155 Kundağı Motorlu Fırtına Obüsü, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR O) ve Modern Piyade Tüfeği (MPT-76 MH) envantere alınmıştır” şeklinde konuştu.

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini hatırlatan Tuğamiral Aktürk, “2 Ocak’ta başlayan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 27 Ocak’a, 9 Ocak’ta başlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er temini başvuruları ise 29 Ocak’a kadar yapılabilecektir” dedi.

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları belli oldu

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının bugün itibarıyla açıklanacağını dile getiren Tuğamiral Aktürk, “Sonuçlar e-Devlet kapısından veya askerlik şubelerinden öğrenilebilecektir. Yükümlülerin talep etmesi hâlinde celp dönemi değişikliklerini kontenjan durumuna göre e-Devlet kapısından (askerliğim uygulaması) ve askerlik şubelerinden gerçekleştirebilmeleri mümkündür” şeklinde konuştu.

GKRY’nin 5. parselde sondaj çalışması için NAVTEX yayımlaması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Türk kıta sahanlığına yakın bir noktada bulunan 5’inci parselde sondaj çalışması için NAVTEX yayımlamasıyla ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

“GKRY tarafından yayımlanan seyir ikazı, deniz yetki alanımızın dışında ve 11,5 mil yani yaklaşık 22 kilometre güneyinde bulunmaktadır. Bu kapsamda bahse konu geminin 19 Ocak 2025 tarihinde başlayan faaliyetlerini yakından takip etmekteyiz. Ülkemizin ve KKTC’nin hak ve menfaatleri kararlılıkla savunulmaya devam edilecek, kıta sahanlığımıza karşı yapılacak ihlal sahada derhal engellenecektir. Devletimiz herkesten fazla bilir. Konuyu tüm boyutlarıyla değerlendirerek atılması gereken adımları belirler. Zamanı gelince o adımları atar.”

Kışlasız bedelli askerlik iddiaları

Bakanlık kaynakları, kışlasız bedelli askerlikle ilgili iddialara ilişkin de, “7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre bedelli askerlik hizmetine tabi olanların temel eğitim süresi 1 aydır. Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani ‘kışlasız bedelli askerliğe’ yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır” dedi.

Suriye’de son durum ve TSK’nın faaliyetleri

Bakanlık kaynakları, Suriye’deki son durum ve TSK’nın bölgedeki faaliyetlerine ilişkin sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

“Suriye Ordusu’nun savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi kapsamında Suriye yönetimiyle temas ve karşılıklı çalışmalarımız devam etmektedir. Terör örgütünün işgal ettiği bölgelerin gerçek sahipleri olan yerel halkın terör örgütüne daha fazla tahammülü kalmamıştır. Topraklarını işgal eden örgütün derhal topraklarından çıkmasını istemektedirler. Ayrıca TSK’nın Suriye’deki görevi devam etmektedir. İhtiyaçlara göre Suriye’de bulunan birliklerimizin konuş değişikliğine gitmesi veya farklı bölgelerde görevlendirilmeleri söz konusu olabilir.”

Irak’ın kuzeyinde terörle mücadele

Bakanlık kaynakları, kilidin kapatılmasının ardından Irak’ın kuzeyindeki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti:

“Daha önce kilidin kapatıldığını ve bölgede yapılacak işlerin henüz bitmediğini ifade etmiştik. Bununla birlikte kontrol altına aldığımız bölgede arama-tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir. Tespit ettiğimiz mağara, sığınak, barınak ve depoları kullanılamaz hale getirmeye devam ediyoruz. Ayrıca terör örgütü tarafından çok miktarda tuzaklanan mayın/EYP’leri tespit ve imha faaliyetlerimiz sürmektedir. Bu faaliyetlerin yanı sıra orada görev yapan birliklerimizin emniyetine yönelik tahkimat faaliyetlerimiz devam etmektedir. Çalışmalarımız Iraklı makamlarla koordineli şekilde sürmektedir. Harekat icra ettiğimiz bölgenin güneyinde ve yerleşim yerlerinde onların da tedbirler almakta olduğunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Ayrıca Pençe-Kilit bölgesinin güneyinde bulunan teröristlere karşı operasyonlarımız sürmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.”